vor 29 Min.

Mit der Vespa schwer verunglückt

Bei einem Unfall in der Kerschensteiner Straße verletzte sich ein Rollerfahrer schwer. Der 62-Jährige zog sich mehrere Knochenbrüche zu.

Ein Vespafahrer hat sich am Dienstag gegen 12.40 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Eine Autofahrerin hielt aufgrund des Verkehrs in der Kerschensteiner Straße an, ein Rollerfahrer, der hinter der Frau fuhr, merkte das zu spät und fuhr auf den Pkw der 44-Jährigen auf. Durch den Aufprall zog sich der 62-Jährige innere Verletzungen sowie mehrere Knochenbrüche zu. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von knapp 5000 Euro. (pm)

