vor 32 Min.

Mitmach-Aktion: Mit dem Rad zur Arbeit

20 Arbeitstage, 20 Radlstrecken. „Mit dem Rad zur Arbeit“ heißt eine Gesundheits-Aktion der AOK und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs. Sie startet am 1. Juni mit angepassten Regeln.

Die Corona-Pandemie hat auch den Zeitplan für die langjährige Gesundheitsaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ durcheinander gebracht. Zum 1. Juni, einen Monat später als geplant, startet die Mitmach-Aktion der AOK und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

„Viele ehemalige Teilnehmer, aber auch Betriebe vor Ort haben uns gefragt, ob und wann die Aktion in diesem Jahr stattfindet“, so Verena Stegmeier von der AOK Donauwörth mit Geschäftsstelle in Nördlingen laut einer Pressemitteilung. Beschränkungen werden gelockert, viele Betriebe kehren in den nächsten Wochen wieder zur Normalität zurück.

AOK und ADFC haben deshalb gemeinsam entschieden, die Radl-Aktion auch aufgrund der starken Nachfrage in diesem Jahr erneut an den Start zu bringen. Die Spielregeln wurden angepasst und so auch Arbeitnehmern im Homeoffice die Teilnahme ermöglicht. Wer keine Wegstrecke zur Arbeitsstelle zurücklegt, kann auch geradelte Kilometer rund um sein Homeoffice in den Online-Radlkalender eintragen.

Radfahren zählt zu den gesündesten Sportarten und lässt sich gut in den Alltag integrieren. Ziel der Aktion ist, in der Zeit von Juni bis Ende September mindestens an 20 Arbeitstagen in die Firma oder vom Homeoffice aus zu radeln. „Auch Pendler können sich an der Aktion beteiligen, da das Radeln bis zum Bahnhof oder Pendlerparkplatz bereits gewertet wird“, so Stegmeier.

Rund 70000 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in Bayern der Gesundheitsinitiative angeschlossen. Im Landkreis Donau-Ries nahmen 857 Betriebe mit 1008 radelnden Berufstätigen teil.

Die Anmeldung ist möglich unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de. Bis zum 16. Oktober können die Teilnehmer im sogenannten Aktionskalender ihre Radtage online eintragen. Über das Online-Portal sind der Pressemitteilung zufolge jederzeit die persönlichen Leistungen für jeden Teilnehmer datengeschützt abrufbar, etwa wie viele Kilometer geradelt und wie viele Kalorien dabei verbraucht wurden. Das Online-Portal bietet auch eine tagesaktuelle Übersicht zu den wichtigsten Vorhersagen für das Wetter vor Ort. Die Radler können die voraussichtlichen Temperaturen für morgens, mittags und abends ablesen. Die zu erwartenden Windverhältnisse und der Grad der Bewölkung ergänzen die Wetterinformationen.

Wer seinen Aktionskalender mit den Radtagen unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de pflegt, hat die Chance auf einen der vielen gesponserten Gewinne namhafter Aktionspartner, die alljährlich unter den erfolgreichen Teilnehmern verlost werden. Zu den Preisen gehören E-Bikes sowie praktisches Zubehör fürs Fahrrad. Die Gewinne werden von Unternehmen gestiftet und sind nicht aus Beiträgen finanziert. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml übernimmt erneut die Schirmherrschaft. PM

Lesen Sie auch:

Themen folgen