Mitmachen: Es gibt jede Menge Messwürstel zu gewinnen

In der vierten Runde verlosen wir 30 Paar der Nördlinger Grillspezialität.

Von Robert Milde

Kaum zu glauben, aber Heiligabend steht fast schon vor der Tür. Noch nicht alle Geschenke besorgt und auch noch nicht die Zutaten für das Weihnachtsessen? Stress pur? Kein Problem, wir verschaffen Ihnen eine Verschnaufpause und schicken Sie und Ihre Familie oder Ihre Freunde zum Bratwurstessen auf den Nördlinger Weihnachtsmarkt.

Die vierte und letzte Runde unserer Adventsverlosung hat die Metzgerei Schlecht großzügig unterstützt. Inhaberin Rosi Schlecht hat uns drei Gutschein-Pakete für jeweils zehn Paar perfekt auf Holzkohle gegrillte Stabenwürste zur Verfügung gestellt, die unter allen Einsendern am Freitagnachmittag verlost werden.

Staben- bzw. Messwürste sind in Nördlingen eine Philosophie für sich. Jeder Metzger hat sein eigenes Rezept und jeder Kunde seinen Lieblingshersteller. Folgerichtig will Rosi Schlecht ihr Betriebsgeheimnis natürlich nicht verraten, nur so viel: „Die Nördlinger Spezialität wird täglich frisch aus magerem Rind- und Schweinefleisch hergestellt und in Naturdärme vom Schaf gefüllt.“ Gewürzt werde vor allem mit Pfeffer, Salz und Majoran. Das schmeckte schon dem bayerischen König Ludwig I., als er im Jahr 1810 bei der Durchreise Nördlinger Bratwürste mit bloßer Hand verzehrte, sie seine Lieblingsspeise nannte und dabei sagte: „Sehen Sie, meine Herren, so muss man sie essen; dann schmecken sie am besten.“ Für Nördlingens Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel gilt das übrigens als erste historische Erwähnung der Stabenwurst.

Die Gutscheine sind auch nächstes Jahr noch einlösbar

Eingelöst werden können die Gutscheinpakete noch bis Sonntagabend auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt oder dann nächstes Jahr auf dem Nördlinger Wochenmarkt sowie natürlich beim Stabenfest oder bei der Mess’ an der Grillhütte der Metzgerei Schlecht. Da bleibt uns nur noch eines zu sagen: „Guten Appetit“.

Mitmachen ist ganz einfach. Schreiben Sie bis zum Freitag, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort „Adventsverlosung“ an die Adresse redaktion@rieser-nachrichten.de und Sie sind bei der Verlosung am Freitagnachmittag dabei. Auch auf unserer Facebook-Seite ist die Teilnahme möglich.

