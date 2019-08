05:37 Uhr

Mittelschule Deiningen: Ein Klassenraum bleibt leer

An der Grund- und Mittelschule in Deiningen wird es im kommenden Schuljahr keine siebte Klasse geben. Der Grund: Zu wenig Schüler. Einige wechseln nach der sechsten Klasse zum Beispiel an die Wirtschaftsschule.

Von Anja Ringel

Wenn im September der Unterricht wieder beginnt, wird an der Grund- und Mittelschule in Deiningen ein Klassenraum leer bleiben. Denn im kommenden Schuljahr wird es dort keine 7. Klasse mehr geben. Das bestätigten Schulleiterin Margit Stimpfle und Deiningens Bürgermeister Wilhelm Rehklau auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Grund sei, dass es am Ende des Schuljahres nur zehn Sechstklässler und damit zu wenig Schüler gab, die auch in der 7. Klasse in Deiningen geblieben wären, sagt Stimpfle. Einige wechseln zum Beispiel an die Wirtschaftsschule, andere wählen den Mittlere-Reife-Zug (M-Zug). Dieser ist im Mittelschulverbund Deiningen/Wallerstein/Nördlingen in Nördlingen.

Dass die Mittelschule Deiningen die 7. Klasse nicht mit einer kleinen Schülerzahl fortfahren könne, liege an der Stundenzuweisung des Schulamtes, sagt Bürgermeister Rehklau. Diese Regelung betreffe nicht nur Deiningen, sondern auch andere kleinere Gemeinden.

Michael Stocker, Schulamtsdirektor des Staatlichen Schulamtes im Landkreis, erklärt die Vorgehensweise so: Seine Behörde erhalte vom Kultusministerium und der Regierung von Schwaben eine Gesamtstundenzuweisung für alle Mittelschulen im Landkreis. Diese orientiere sich an den Schülerzahlen. Nach einem Verteilerschlüssel des Kultusministeriums weise das Schulamt den Schulverbünden – in diesem Fall dem Mittelschulverbund Nördlingen/Deiningen/Wallerstein – gemäß der Schülerzahl im Verbund die Stunden zu.

Der Schulverbund erhalte seine Stunden demnach nicht nach Klassenzahl, sondern nach Schülerzahl, sagt Stocker. Der Verbundkoordinator müsse dann mit den vorgegebenen Stunden Klassen bilden.

Stunden müssen bedarfsgerecht aufgeteilt werden

Aufgrund der momentanen Schülerzahlen an den Mittelschulen in Wallerstein und Deiningen – insgesamt gebe es nur eine Klasse mit mehr als 20 Schülern – müssten die Stunden bedarfsgerecht verteilt werden. Eine Kopplung zweier Jahrgänge, wie es manchmal in Grundschulen der Fall sei, sei in der Mittelschule nicht möglich. „Somit würden die zehn Kinder das gleiche Stundenmaß benötigen wie eine Klasse mit 28 Jugendlichen“, erklärt der Schulamtsdirektor.

Die zehn Schüler aus Deiningen werden nun im kommenden Schuljahr zum größten Teil in Nördlingen auf die Schule gehen. Wie sich die Schülerzahl in den kommenden Jahren entwickelt, können die Verantwortlichen nicht genau sagen. Man müsse das von Jahr zu Jahr sehen, sagt Rektorin Stimpfle. Der Schulamtsdirektor kann nicht ausschließen, dass in den kommenden Jahren Klassen ab der 7. Jahrgangsstufe innerhalb eines Verbundes zusammengelegt werden müssen, weil die Schülerzahlen zu gering sind.

Wenn eine 7. Klasse in Deiningen zustande kommt, dann versuche die Schule, diese bis zum Abschluss durchzuführen, sagt Rehklau. Die Klasse solle somit zusammen bleiben. Im Schuljahr 2014/15 war das jedoch nicht möglich: Weil es zu wenig Schüler gab, konnte keine 8. Klasse eingerichtet werden, erinnert sich Stocker.

In der Diskussion um Mittelschulen bedauert Rehklau außerdem, dass die Schulart oft als „Restschule“ bezeichnet werde. Er sehe, wie gut die Abschlüsse in Deiningen sind. Von 18 Schülern hätten dieses Jahr 16 ihren Quali bestanden. Diese Zahlen sprächen für kleinere Schulen. Außerdem sei es unglaublich wichtig, dass die Schüler zum Beispiel in der 8. Klasse Praktika machen und die Jugendlichen auf das Berufsleben vorbereitet werden, so der Bürgermeister.

