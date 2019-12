vor 18 Min.

Modellbahnen: Ausstellung in der Schranne

Carrera-Bahn wird ebenfalls aufgebaut

Der Modelleisenbahnclub Nördlingen präsentiert an den kommenden beiden Wochenenden eine Modellbahnausstellung im Saal der Alten Schranne in Nördlingen. Dort werden verschiedene Schauanlagen gezeigt, wie eine ehemalige Messeanlage, die komplett digital gesteuert wird oder eine mit dem Titel „Nördlinger Ries“ mit vielen Rieser Motiven. An einem Bautisch können Interessierte laut einer Pressemitteilung selbst ein Modellhaus bauen.

Am Samstag, 14., und Sonntag 15. Dezember wird zudem eine große Carrera-Bahn von den Slot Car-Freunden Donau-Ries aufgebaut, an der die Besucher Rennen gegeneinander fahren können. Auf der Modulanlage „Wilburgstetten“ werden neben dem Bahnhof an der Strecke nach Dinkelsbühl mehrere Motive von den von Nördlingen ausgehenden Strecken gezeigt. Die Anlage wurde mit einem fotorealistischen Hintergrund und zeitgemäßer Beleuchtung ausgestattet.

Am 21. und 22. Dezember werden Modellbahnen in allen Baugrößen mit vorbildgetreuen Zügen aufgebaut. Alle Fahrzeuge fahren laut dem Veranstalter digital, die Loks hätten realistische Geräusche sowie Lichtfunktionen und kämen dadurch ihren Vorbildern besonders nahe. Die Ausstellung ist jeweils am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. (pm)

Themen folgen