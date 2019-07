12:04 Uhr

Modernes Rufbus-System für Nördlingen?

In Wittlich in Rheinland-Pfalz gibt es bereits ein digitales Rufbus-System. Ob künftig auch Nördlinger von solch einem Service profitieren können, ist noch offen.

Vorschlag Nö-Mobil liegt auf dem Tisch, jetzt müssen die Kreispolitiker entscheiden

Unter dem Arbeitstitel „Nö-Mobil“ hat die Verkehrsgemeinschaft Donau-Ries der zuständigen Abteilung im Landratsamt ein Konzept zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV auf dem Land vorgestellt. Am Beispiel des Verkehrsknotens Nördlingen habe die Verkehrsgemeinschaft ein modernes Rufbussystem entwickelt, das auf die Gegebenheiten vor Ort zugeschnitten ist, so eine Pressemitteilung.

Das bedarfsorientierte Angebot soll eine Beförderung ohne festen Fahrplan im Halbstundentakt ermöglichen. VDR-Sprecher Jörg Schwarzer sagt: „Die Fahrgäste möchten schnell und ohne große Umwege von A nach B kommen. Nö-Mobil ist eine sinnvolle Ergänzung zum Stadtbus und den Regionallinien, um den ÖPNV auf dem Land attraktiver zu machen.“ Das System solle den ÖPNV nicht ersetzen, sondern erweitern. Die Buchungsmöglichkeit besteht aus einer App, einer Homepage und einer persönliche Anrufannahme. Nach der Zusammensetzung der Fahrt mit der optimalen Route erhält der Fahrer digital seinen Fahrauftrag direkt ins Fahrzeug.

Die Beförderung soll mit rein elektrisch betriebenen Kleinbussen stattfinden. Die Ausstattung umfasst unter anderem kostenloses WLAN und Handy-Ladebuchsen. Diese Ergänzung zum klassischen Linienverkehr eignet sich insbesondere für die sogenannte „letzte Meile“ wie zum Beispiel von Zuhause zum Bahnhof. Die Kosten für den Landkreis je Fahrgast sollen trotz E-Mobilität, eigenem Callcenter und digitaler Buchungsmöglichkeit deutlich unter denen vergleichbarer Systeme liegen. Durch die digitale Unterstützung und eine effektivere Bündelung von Fahrtwünschen werde das System effizient gestaltet, so die Verkehrsunternehmer. Der Freistaat Bayern unterstützt mit dem Förderprogramm zur Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum aktuell 40 Rufbussysteme in Bayern. Das Bayerische Verkehrsministerium überarbeitet gerade die Fördervoraussetzungen, um Rufbussysteme künftig noch besser unterstützen zu können.

Als nächster Schritt soll das Konzept den Fachausschüssen des Kreistages vorgestellt werden. Eine Umsetzung könne innerhalb von sechs bis acht Monaten nach einer positiven Entscheidung erfolgen, heißt es in der Mitteilung weiter. Sollte das neue Angebot Anklang finden und am Knoten Nördlingen als Pilot zum Einsatz kommen, sei dies einfach auf weitere Regionen und Verkehrsknoten ausrollbar. Ein weiterer logischer Schritt wäre es, die verschiedenen Rufbussysteme in einem Callcenter zu bündeln, um den Fahrgast zukünftig ein Angebot aus einem Guss anzubieten. Auch Landrat Stefan Rößle begrüßt die Idee, die den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis wieder einer Stück, attraktiver machen kann und einen weiteren Baustein der Gesamtmobilität darstellt. (pm)

