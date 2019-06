vor 30 Min.

Modernes Zuhause: Feuerwehrhaus in Löpsingen eingeweiht

Nach vielen Jahren der Planung ist in Löpsingen das neue Feuerwehrhaus eingeweiht worden.

Von Jim Benninger

Nach vielen Diskussionen über Sanierung oder Neubau sowie einem geeigneten Standort hat jetzt auch Löpsingen ein neues zeitgemäßes Feuerwehrhaus. Am Samstag wurde es in der Schulstraße von den Pfarrern Funk und Riese eingeweiht. Dazu hatten die Gastgeber ein buntes Programm zusammengestellt. Dieses begann mit einem Festakt, zudem Vereinsvorsitzender Christian Heinle viele Gäste im Festzelt begrüßte.

Dazu zählten die Vertreter der Feuerwehren, der Kirchen, Firmen und der Politik. Von diesen sprach Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul von einem „Tag der Freude“, nachdem monate-, ja sogar jahrelange Überlegungen mittlerweile ihr Ende gefunden hatten. Schon seit Ende des vergangenen Jahrhunderts habe man sich im Stadtteil Gedanken über das alte Feuerwehrhaus gemacht, sagte Faul. Nach einer letzten Sanierung 2002 war es nun die bessere Überlegung, neu zu bauen, so der Oberbürgermeister. Nach vielen Ideen sei der jetzige Standort an der neuen Turnhalle, vom gleichen Architekt entworfen, letztlich die beste. Der moderne Bau beinhalte alle aktuellen Erfordernisse für eine moderne Wehr, sagte Faul. Die Stadt sei nach wie vor bemüht, dass in Not geratenen Menschen geholfen werde und das machte vor allem die Feuerwehren. Dies erfordere aber auch große Aufwendungen, in Löpsingen eine knappe Million Euro.

Kommandant Alexander Wunder stellte das neue Haus mit einer großen Fahrzeughalle, einem Schulungsraum, getrennten Umkleiden und Duschen, Sanitärräumen und einem Kommandantenbüro vor. Bereits vor zehn Jahren habe man mit den Planungen begonnen, nachdem der alte Stadel in der Dorfmitte, nicht mehr den Erfordernissen der heutigen Zeit entsprach. Dabei war die Standortfrage nicht leicht, nachdem ein Großteil des Dorfes als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen sei. Letztlich sei das Gesamtergebnis zufriedenstellend und eine gute Basis für die Löpsinger Feuerwehrmänner. Mit einer Bauzeit von knapp 1,5 Jahren und einer Summe von einer Million Euro Baukosten habe man beide Vorgaben des Stadtrates erfüllt, sagte Architekt Jürgen Eichelmann. Nach zig Baustellenterminen habe man nach neuester DIN-Norm ein KfW-40-Gebäude erstellen lassen.

Das moderne Haus sei das neue Herzstück der Löpsinger Feuerwehr, sagte Ortssprecherin Gudrun Gebert-Löfflad, die Stadträten, Verwaltung und Oberbürgermeister für die Zurverfügungstellung der Mittel sowie den Bauausschussmitgliedern für ihre Arbeit dankte.

Auch Landrat Stefan Rößle sprach von einem funktionalen und schönen Feuerwehrhaus, das eine weitere Aufwertung für den Nördlinger Stadtteil sei. Für den jetzigen Standort hätten die Mandatsträger ihr bestes Wissen eingebracht. Es sei nicht selbstverständlich, dass eine Stadt wie Nördlingen selbst eine große Wehr unterhalte und zudem auch in zehn Stadtteilen Häuser saniere oder neu baue.

„Ein langer Weg ist zu Ende“, sagte Stadtbrandinspektor Marco Kurz. Jetzt gelte es, dass neue Haus mit Leben zu füllen. Mit der großen Investition hätten die Stadträte bekräftigt, welch hohen Stellenwert die Feuerwehren im Stadtgebiet hätten. Kurz schloss mit dem Dank an die anwesenden Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer und Ulrich Singer, für die Landtagszuwendungen in Höhe von 110000 Euro. Kreisbrandrat Rudolf Mieling erinnerte, dass Ernstfälle unerwartet kommen und Feuerwehren dafür einsatzbereite Häuser bräuchten. „Seit 150 Jahren helfen Feuerwehrleute im Kreis Bürgern in Not, dies muss weiter unterstützt werden“, dankte Mieling allen, die gesellschaftliches Engagement zeigten und zur Ausbildung bereit seien.

Posaunenchormusik umrahmte die Feierstunde, die mit der Schlüsselübergabe und einem Geschenk für die Ortssprecherin. Es folgte ein Tag der offenen Tür mit Kinderprogramm, eine Fahrzeugausstellung der Nördlinger Wehr und abschließender Unterhaltungsmusik von Gustav und Lande.

