Außenspiegel von zwei Autos in Mönchsdeggingen beschädigt

Zwei Autos sind in Mönchsdeggingen beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei geparkte Autos sind zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in der Albstraße in Mönchsdeggingen auf Höhe der Hausnummer 24 beschädigt worden. An beiden Pkw wurden laut Polizei die rechten Außenspiegel, die zur Gehsteigseite zeigten, beschädigt.

Der bislang unbekannte Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Die Polizei Nördlingen sucht nach Zeugen. Personen, die Hinweise zu der Tat geben könne, sollen sich unter der Telefonnummer 09081/29560 melden. (pm)