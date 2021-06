Auto angefahren: Ein Zettel hinterlässt Fragen

Eine Frau bekommt einen Zettel mit dem Hinweis, dass ihr Auto in Mönchsdeggingen angefahren wurde. Doch das dort notierte Kennzeichen hilft nicht weiter.

Eine Fahrzeughalterin hat am Donnerstag gegen 13 Uhr von einer Frau die Mitteilung erhalten, dass ihr grauer Pkw der Marke Ford in der Albstraße in Mönchsdeggingen angefahren wurde. Die Frau gab der Geschädigten laut Polizeiangaben einen Zettel, auf dem lediglich ein Vorname und ein Kennzeichen notiert war.

Bei der Überprüfung des Kennzeichens, habe sich herausgestellt, dass dafür kein Pkw zugelassen ist. Der Unfallverursacher sowie Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 zu melden.