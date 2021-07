Im Kreistag gibt es Zweifel am Geopark-Besucherzentrum in Mönchsdeggingen

Plus Als es um die Reaktivierung des Almarins in Mönchsdeggingen ging, brachte Landrat Stefan Rößle ein Geopark-Besucherzentrum ins Spiel. Im Kreistag scheitert die Idee fast.

Mit seiner Idee, im Kloster Mönchsdeggingen ein Besucherzentrum für den Geopark Ries samt Tagungsbereich, Gastronomie, Ausstellungsflächen oder nachhaltige Bildungsangebote entstehen zu lassen, ist Landrat Stefan Rößle im Kreistag auf keine große Begeisterung gestoßen. Hätte es bei der Abstimmung, ob das Projekt weiter auf der Agenda bleiben soll, für die Mehrheit von 35:23 Stimmen nicht eine „schwarz-grüne Koalition“ gegeben, wäre es mit dem Großprojekt vorbei gewesen, bevor er richtig begonnen hat.