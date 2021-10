Weitere Standorte sollen für Geopark-Besucherzentrum im Ries geprüft werden

Plus Nördlinger Stadträte schlagen vor, die Standortsuche für ein Geopark-Ries-Besucherzentrum nicht nur auf Nördlingen zu beschränken.

Reichlich zerpflückt wurde in der jüngsten Sitzung des Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschuss des Nördlinger Stadtrates die im Kreistag vorgestellte Machbarkeitsstudie für ein Geopark-Ries-Besucherzentrum im Kloster Mönchsdeggingen. Wie berichtet, wurde beschlossen, die Standortsuche nicht nur auf Mönchsdeggingen zu beschränken, sondern auch anderen Kommunen die Gelegenheit zu geben, sich darum zu bewerben.