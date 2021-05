Mönchsdeggingen

So geht es nun mit dem Almarin in Mönchsdeggingen weiter

Das Almarin in Mönchsdeggingen war vor einigen Jahren in einer Werbeaktion eine Woche lang geöffnet, auch dank ehrenamtlichem Engagement. Das braucht es auch, wenn es das Bad wieder betrieben werden soll.

Plus Die neuen, hohen Zahlen zum Mönchsdegginger Bad liegen vor. Rolf Bergdolt vom Förderverein sagt dennoch: „Wenn ich keine Hoffnung hätte, würde ich das nicht machen“.

Einigkeit gab es in den vergangenen Jahren kaum beim Thema Almarin, außer in einer Sache: Es wäre schön, wenn das Bad wieder betrieben werden könnte. Doch schon bei dem wichtigen Punkt der Betriebskosten war die Uneinigkeit groß. Eine neue Kostenermittlung wurde in Auftrag gegeben und kürzlich vorgestellt. Wie geht es nun weiter?

