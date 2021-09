Mönchsdeggingen

10:56 Uhr

Weihbischof aus Augsburg hält Festmesse bei Wallfahrtfest

Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger predigte in Mönchsdeggingen.

Plus Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger kommt zum Wallfahrtsfest nach Mönchsdeggingen. Er erinnert in seiner Predigt an zwei Terrorattacken.

Von Ernst Mayer

Die Pfarrei St. Martin Mönchsdeggingen hat am vergangenen Sonntag zum diesjährigen Wallfahrtsfest in die Pfarr- und Wallfahrtskirche Mönchsdeggingen eingeladen. Zahlreiche Wallfahrer und Gläubige aus dem südlichen Ries kamen. Die Festmesse zelebrierte Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger vom Bistum Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen