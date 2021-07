24-Jährige fährt nachts unter Alkoholeinfluss

Eine Frau ist in der Nacht auf Dienstag von der Polizei angehalten worden. Die stellte fest: Die Frau fuhr mit 0,82 Promille.

Die Nördlinger Polizei hat gegen 3.15 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Romantischen Straße in Mötttingen eine alkoholisierte Pkw-Fahrerin angehalten. Bei der Kontrolle schlug den Beamten nach eigenen Angaben deutlicher Alkoholgeruch entgegen, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde.

Dieser ergab einen Wert von 0,82 Promille, die Weiterfahrt der 24-Jährigen wurde unterbunden. Die junge Frau erhält nunein Fahrverbot und eine Geldbuße. (pm)