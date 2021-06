68.000 Euro Schaden: Mann flüchtet nach Unfall zu Fuß

Der Fahrer eines Kleintransporters soll ungebremst auf ein Wohnmobil aufgefahren sein. Der Mann flüchtet zu Fuß, nachdem die Polizei verständigt wurde.

Ein Mann hat einen Unfall mit hohem Sachschaden in Möttingen verursacht. Zwei Pkws mussten am Mittwochnachmittag aufgrund einer roten Ampel in der Romantischen Straße anhalten. Der nachfolgende Fahrer eines Kleintransporters erkannte die Situation nach Polizeiangaben viel zu spät und soll ungebremst auf das vor ihm wartende Wohnmobil aufgefahren sein.

Durch die Wucht des Aufpralls sei das Wohnmobil wiederum auf den vor ihm wartenden Pkw aufgeschoben worden. Nachdem die Unfallbeteiligten die Polizei Nördlingen zur Unfallaufnahme verständigt hatten, sei der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet.

Allerdings konnte ein Passant, den Fahrer identifizieren, wie die Polizei berichtet, sodass nun gegen diesen unter anderem wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ermittelt wird. Der Mann verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 68.000 Euro. Die Unfallbeteiligten nicht verletzt, so die Beamten. (pm)