12:05 Uhr

Möttingen: Autofahrer verursacht Schaden und flieht

Ein Unbekannter hat in Möttingen ein parkendes Auto angefahren. Anschließend beging er Fahrerflucht.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag zwischen 9.40 Uhr und 10.20 Uhr einen schwarzen Daimler in Möttingen angefahren und ist geflohen. Er beschädigte beide Türen auf der Beifahrerseite und verursachte nach Angaben der Polizei einen Schaden von 2000 Euro. Der Wagen stand zum Unfallzeitpunkt in der Romantischen Straße, auf dem Kundenparkplatz einer Praxis. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 09081/29560. (pm)

Themen Folgen