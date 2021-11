Autofahrer wird bei dem Versuch, Rehe zu schützen, selbst verletzt

Ein Autofahrer sieht auf der B25 bei Möttingen Rehe auf d er Straße und bremst ab. Der Mann im Auto hinter ihm erkennt die Situation zu spät und fährt ihm auf.

Ein Mann hat sich bei einem Auffahrunfall auf der B25 verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 43-Jährige am Mittwochmorgen auf der B25 in Richtung Möttingen. Er sah zwei Rehe am Straßenrand stehen und bremste ab, damit sie die Straße überqueren konnten. Das Auto kam zum Stillstand.

Bei dem Unfall auf der B25 entsteht ein hoher Sachschaden

Ein hinter ihm fahrender 25-Jähriger, der einen Kleintransporter fuhr, erkannt die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf das Auto auf. Durch den Aufprall erlitt der 43-Jährige leichte Prellungen am Rücken. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die Rehe blieben unverletzt und flüchteten ins Feld. (pm)