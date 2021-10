Möttingen

17:45 Uhr

Bahnsteige in Möttingen werden barrierefrei

Plus Laut Bahn soll der Bahnhof in Möttingen ab Februar 2022 umgebaut werden. Im Gemeinderat wird über das wichtige Thema gesprochen. Was erneuert wird und was bleibt.

Von Bernd Schied

Der Bahnhof in Möttingen erfährt eine nachhaltige Aufwertung. Im Februar 2022 will die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben damit beginnen, die beiden Bahnsteige barrierefrei umbauen. Dazu gehört auch die Erhöhung der Bahnsteigkante auf 76 Zentimeter, damit die Fahrgäste problemlos aus den Zügen ein- und aussteigen können.

