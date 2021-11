Möttingen

vor 2 Min.

Böllmann: Almarin soll "begraben" werden

Plus Der Gemeinderat Möttingen hat eine Beteiligung am Almarin abgelehnt. Bürgermeister Timo Böllmann positioniert sich klar.

Von Bernd Schied

Nach Alerheim hat nun auch der Gemeinderat Möttingen eine Beteiligung an einem Zweckverband im Zusammenhang mit einer möglichen Wiederinbetriebnahme des Almarins in Mönchsdeggingen per einstimmigem Beschluss abgelehnt. Nach einer nicht öffentlichen Sitzung sagte Bürgermeister Timo Böllmann gegenüber unserer Zeitung, angesichts einer langfristigen finanziellen Beteiligung an dem zu erwartenden Betriebsdefizit sei ein solcher Schritt für seine Kommune nicht verantwortbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen