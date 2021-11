Corona: Kindergarten in Appetshofen geschlossen

Plus Mitarbeiterinnen der Einrichtung sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bürgermeister Timo Böllmann hat reagiert. Spekuliert wird darüber, warum es im Möttinger Ortsteil plötzlich so viele Fälle gibt.

Im Möttinger Ortsteil Appetshofen hat es offenbar einen Corona-Ausbruch größeren Ausmaßes gegeben. Spekuliert wird, dass sich bei einer privaten Feier rund 30 Personen mit dem Virus infiziert haben sollen. Diese hätten wiederum eigene Familienmitglieder angesteckt. Recherchen unserer Zeitung bestätigten dies.