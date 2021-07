Möttingen

08:33 Uhr

Dieb stiehlt sechs Packungen Eier

Ein Mann hat in Möttingen sechs Packungen Eier gestohlen.

Ein Mann stiehlt mehrere Packungen Eier in einem Selbstbedienungsladen in Möttingen. Laut Polizei war er in Begleitung eines Kindes.

Die Polizei sucht einen Mann, der am Sonntag in Möttingen Eier gestohlen haben soll. Wie die Polizei berichtet, soll er gegen 12.40 Uhr aus dem Selbstbedienungsladen am Dorfplatz sechs Packungen Eier im Wert von etwa 15 Euro genommen und nicht bezahlt haben. Möttingen: Eier-Dieb soll in Begleitung von einem Kind gewesen sein Bei dem Unbekannten handelte es sich der Polizei zufolge um einen circa 1,80 bis 1,85 Meter großen, etwa 45-jährigen Mann, der in Begleitung eines rund zwölf Jahre altes Kindes gewesen sein soll. Der Mann fuhr einen weißen Seat Leon oder VW Golf, heißt es weiter. Die Polizei Nördlingen bittet um weitere Hinweise zu dieser Person und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

Themen folgen