Möttingen

vor 46 Min.

Fahrer schiebt Autos an Möttinger Kreuzung aufeinander

In Möttingen hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. (Symbolbild)

An einer Möttinger Kreuzung hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. Mehrere Autos wurden aufeinander geschoben. So kam es zu dem Unfall.

An einer Möttinger Kreuzung hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, mussten mehrere Autos verkehrsbedingt an einer roten Ampel in der Romantischen Straße anhalten. Ein 18-jähriger Fahranfänger rutsche wohl beim Anhalten vom Bremspedal ab und kam dabei auf das Gaspedal. Dadurch soll er auf den vor ihm haltenden Pkw aufgefahren sein und diesen auf einen weiteren Pkw geschoben haben. Bei dem Unfall wurde zum Glück keiner der Beteiligten verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8500 Euro. (pm)

