Gemeinderat Möttingen plant Haushalt ohne Neuverschuldung

Trotz nicht ganz einfacher Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie will Möttingens Bürgermeister Timo Böllmann, hier vor dem Gemeindezentrum, ohne Neuverschuldung durch das Haushaltsjahr 2021 kommen.

Plus Die Gemeinde kann zwar bei den Investitionen nicht mehr aus dem Vollen schöpfen, aber Engpässe sind nicht zu erwarten. Das meiste Geld wird in den Ankauf von Grundstücken investiert.

Von Bernd Schied

Die Gemeinde Möttingen gehört weiterhin zu den finanziell gut situierten Kommunen im Landkreis, wenngleich in diesem Jahr die Steuereinnahmen etwas zurückgehen und somit bei den Investitionen nicht mehr ganz so kräftig wie in den Vorjahren aus dem Vollen geschöpft werden kann. Dennoch: Um ihre Aufgaben und Verpflichtungen erfüllen zu können, müssen 2021 keine neuen Schulden gemacht werden. Trotz nicht ganz einfacher Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Unsicherheiten ist dies ein Indiz dafür, dass keine Engpässe zu befürchten sind.

