Hier gibt es in Möttingen noch Wohnraum

In Möttingen sind in den vergangenen Jahren vor allem im Kernort Baugebiete ausgewiesen worden. Derzeit ist das anders, wie Bürgermeister Böllmann bei der Bürgerversammlung mitteilt. Auch die B25 war Thema.

Plus Bei der Bürgerversammlung informiert Möttingens Rathauschef Timo Böllmann über die aktuellen Baugebiete. Auch Glasfaseranschlüsse und die Ortsumfahrung werden angesprochen.

Von Bernd Schied

Angesichts stetig steigender Einwohnerzahlen sieht sich die Gemeinde Möttingen schon seit Langem in der Pflicht, in allen Ortsteilen genügend Bauplätze zur Verfügung zu stellen. Bei der diesjährigen Bürgerversammlung im Saal des Bürgerzentrums war dies einmal mehr eines der zentralen Themen, die von Bürgermeister Timo Böllmann ausführlich angesprochen wurden. Der Rathauschef betonte, nach Jahren der kontinuierlichen Ausweisung neuer Wohngebiete im Kernort Möttingen liege derzeit der Schwerpunkt in den Ortsteilen. Dafür nehme die Kommune nicht unerhebliche Summen in die Hand. Aber sieht es dort aus?

