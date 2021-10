Möttingen

12:00 Uhr

Neue Krippe soll 1,8 Millionen Euro kosten

So soll die neue Kindertagesstätte im Möttinger Ortsteil Appetshofen einmal aussehen. Zwölf Betreuungsplätze sind darin vorgesehen.

Plus Im Möttinger Ortsteil Appetshofen soll eine neue Krippe entstehen. Wie viele Plätze die neue Kita umfasst und was im Baugebiet in Kleinsorheim passiert.

Von Bernd Schied

In der Möttinger Gemeindeverwaltung laufen die Vorbereitungen für den Bau einer neuen Kinderkrippe im Ortsteil Appetshofen. Das Gebäude soll neben dem bestehenden Kindergarten, in dem auch der örtliche Schützenverein sein Domizil hat, in Massivbauweise entstehen.

