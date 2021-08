Passanten melden der Polizei einen "Mann, der neben seinem Rad liegen soll"

Die Polizei berichtet, dass der Radler aus Donauwörth 1,5 Promille im Blut hatte. Noch dazu war das Fahrrad gestohlen.

Ein stark angetrunkener Mann wurde am Dienstag im Bereich der Ziswinger Straße in Möttingen mit einem gestohlenen Fahrrad gefasst. Gegen 21 Uhr erreichte die Polizei eine Meldung, dass ein Mann dort neben seinem Rad liegen soll. Vor Ort trafen ihn die Beamten laut Polizeibericht unverletzt, aber betrunken an. Ein Test vor Ort zeigte eine Alkoholisierung von über 1,5 Promille an.

Wie sich im Laufe der weiteren Aufnahme herausstellen sollte, hatte der 57-jährige Donauwörther das Zweirad gestohlen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Nördlingen nun den tatsächlichen Eigentümer des blau-gelben Mountainbikes der Marke Merida-Redskins. Das Rad könnte auch am Donauwörther oder Möttinger Bahnhof entwendet worden sein. Der Dieb konnte oder wollte sich hierzu nicht mehr festlegen, so die Polizei. (pm)

