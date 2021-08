Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 25 bei Möttingen

Zwei Personen schwer verletzt, eine weitere mittelschwer. Bundesstraße war für rund zwei Stunden gesperrt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf der Bundestraße 25 kurz vor Möttingen. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer war von Harburg in Richtung Möttingen unterwegs. Kurz vor Möttingen geriet er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 57-Jährigen zusammen, in dem noch dessen 54-jährige Ehefrau saß. Diese wurde bei dem Zusammenstoß im Pkw eingeklemmt und musste mittels Rettungsschere von der Feuerwehr befreit werden.

Schwerer Autounfall bei Möttingen: Beifahrerin muss ins Klinikum Augsburg

Sie kam laut Polizei schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ulm gebracht. Der 57-Jährige kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Nördlingen. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 31.000 Euro. Die Feuerwehren aus Möttingen und Harburg waren mit circa 30 Mann vor Ort. Die Bundesstraße 25 war für zwei Stunden gesperrt. (pm)