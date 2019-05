10:55 Uhr

Möttingen: Straße wird wieder für Verkehr freigegeben

Kreisstraße ist ab dem Vormittag des 2. Mai wieder befahrbar

Die Bauarbeiten an der Kreisstraße DON 11 in der Ortsdurchfahrt Möttingen Richtung Balgheim sind nach knapp achtmonatiger Bauzeit frühzeitig abgeschlossen. Die Kreisstraße wird am Donnerstag, 2. Mai im Laufe des Vormittags dem Verkehr wieder freigegeben. (pm)

