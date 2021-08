Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag ein Auto auf einem Möttinger Parkplatz beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Parkplatz des Neukauf in Möttingen ist am Freitag ein Auto nach Angaben der Polizei durch einen Einkaufswagen stark beschädigt worden. Der unbekannte Verursacher fuhr nach Lage der Spuren mit einem Einkaufswagen gegen das Heck des Autos einer Frau. Der Schaden beträgt mindestens 750 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter 09081/29560 zu melden. (pm)

Lesen Sie dazu auch