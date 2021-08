Unbekannter dringt in Feuerwehrhaus ein

Am Sonntag stellt der Zweite Kommandant der Möttinger Feuerwehr fest: Jemand war im Feuerwehrhaus. Eingedrungen ist der Täter ausgerechnet über die Damentoilette.

Unbekannte sind in das Möttinger Feuerwehrhaus eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, stellte der Zweite Kommandant der Wehr am Sonntag fest, dass ein Fenster in der Damentoilette des Feuerwehrhauses aufgehebelt wurde. Wann der bislang unbekannte Täter diese Tat verübte ist noch unklar, so die Polizei weiter. Es wird angenommen, dass die Tat in der Zeit vom 26. Juli bis 15. August verübt wurde. Der Täter entwendete nichts aus dem Gebäude, richtete allerdings einen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro an. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (pm)