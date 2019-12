vor 45 Min.

Möttingen auf dem Weg in die Zukunft

Plus Der Kindergarten platzt aus allen Nähten und weitere Bauplätze stehen zur Verfügung. Was sich in der Gemeinde sonst tut.

Von Bernd Schied

In Deutschland leiden derzeit zahlreiche Kommunen an „Wachstumsschmerzen“. Soll heißen: Weil es viele Menschen vom Land in die Städte zieht, kommen diese bisweilen mit dem Ausbau der notwendigen Infrastruktur nicht mehr hinterher. Betroffen davon sind nicht nur die Großstädte. Auch kleinere Kommunen geraten nicht selten an ihre Grenzen, was das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen oder Verkehrswegen betrifft.

Nun ist Möttingen keine Großstadt und auch sonst noch eine recht übersichtliche Gemeinde im mittleren Ries. Doch weil sie in den zurückliegenden Jahren stetig an Einwohnern zugewonnen hat und weiter wächst, bilden sich manche großstädtischen Probleme auch im Kleinen ab. Mittlerweile zählt die Kommune knapp mehr als 2600 Einwohner – inklusive der Ortsteile. Im Vorjahr waren es noch rund 60 weniger. Der Trend nach oben hält an. Bürgermeister Erwin Seiler und sein Gemeinderat sind einerseits erfreut über diese positive Entwicklung. Auf der anderen Seite zwingt sie dieser „Boom“ zu vorausschauendem Handeln, wie beispielsweise im Bereich der Kinderbetreuung. Im Kindergarten am Kirchenweg herrschte unterdessen wegen der steigenden Anmeldungen regelrechte Raumnot. Kurzfristig blieb den Verantwortlichen in der Gemeinde nichts anderes übrig, als den Gymnastikraum zu einem Gruppenraum umzufunktionieren. Vor Kurzem hat der Gemeinderat beschlossen, das alte Rathaus als Übergangsquartier für eine Kindergartengruppe zu reaktivieren und entsprechend umzubauen, sodass für einen überschaubaren Zeitraum das Platzproblem gelöst ist. Vor diesem Hintergrund steht für die kommende Wahlperiode die Erweiterung des Kindergartens ganz oben auf der Agenda. Der Zustrom nach Möttingen fordert die Gemeinde zudem bei der Bereitstellung von ausreichend Bauland. Die bisherigen Wohngebiete im Baadfeld sind nahezu voll und auch in den Ortsteilen wird der Wunsch nach Baugebietserweiterungen lauter. Im neuen Gebiet „Am Römerweg I“ sind zum Jahresende die Erschließungsarbeiten abgeschlossen worden, sodass im kommenden Jahr gebaut werden kann. 26 Plätze stehen zur Verfügung. Auch innerhalb des Ortes hat sich etwas getan. Im Bereich „Spanäcker“, ein Abschnitt zwischen der Bundesstraße 25 und dem Kreuzweg, hat ein privater Bauträger damit begonnen, sechs Häuser mit 28 Wohnungen zwischen 55 und 80 Quadratmetern zu errichten. Vorausschauend investiert hat Möttingen darüber hinaus in die Wirtschaft. So wurde das Gewerbegebiet „Enkinger Wegfeld“ erweitert und gleich mit einer modernen Glasfaser-Infrastruktur ausgestattet. Das Interesse von Firmen sei groß, betont der Bürgermeister, wenngleich nicht jede Anfrage bedeute, dass gleich morgen die Bagger anrollten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Auch finanziell sieht sich die Gemeinde gut aufgestellt – trotz des neuen Bürgerzentrums, das am Ende knapp sieben Millionen Euro verschlingen wird, was eine „Punktlandung“ bedeuten würde. Dem zum Jahresende prognostizierten Schuldenstand von 2,6 Millionen Euro stünden zu erwartende Einnahmen aus den anstehenden Bauplatzverkäufen sowie den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Freistaates Bayern in etwa gleicher Höhe gegenüber, sagt Rathauschef Seiler. Deswegen habe er kein Problem damit zu behaupten, Möttingen sei trotz erheblicher Investitionen praktisch schuldenfrei. Von daher könne keine Rede davon sein, dass sich die Kommune mit dem Bürgerzentrum finanziell übernommen habe, wie ihm dies nicht wenige Kritiker vorausgesagt hätten. Inzwischen seien die Kritiken weitgehend verstummt. Nahezu die gesamte Bürgerschaft identifiziere sich mit dem neuen Dorfmittelpunkt, der weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus Beachtung und Anerkennung finde, betont Seiler. „Luft nach oben“ gibt es in Möttingen beim Breitbandausbau. Das „Höfeprogramm“ der bayerischen Staatsregierung, mit dem einzelne Hofstellen außerhalb des Ortes mit Glasfaser versorgt werden sollen, lasse weiter auf sich warten. Die einzelnen Haushalte in der Gesamtgemeinde könnten jedoch auf eine ordentliche Internetversorgung zurückgreifen, meint der Bürgermeister. Nicht nachvollziehen könne er allerdings, dass in den Bereichen, in denen Glasfaseranschlüsse möglich seien, diese von den Bürgern nicht genutzt würden. „Zuerst schreien die Leute nach Glasfaser und wenn es dann da ist, nehmen sie es nicht, nur weil es ein paar Euro mehr kostet“, sagt Seiler leicht verärgert. Immerhin hätten im Wohngebiet Baadfeld die Telekom und ein privater Anbieter auf eigene Kosten Glasfaserkabel verlegt. Die Nachfrage sei allerdings mehr als bescheiden, sodass sich diese Investitionen bis jetzt nicht unbedingt rechneten. Für Erwin Seiler beginnt mit dem neuen Jahr der letzte Abschnitt seiner Bürgermeisterzeit, die nach zwölf Jahren am 30. April endet. Wehmut beschleicht den 60-jährigen Appetshofener noch nicht. Wenn er aus dem Amt scheide, werde er im Großen und Ganzen zufrieden zurückblicken, so viel könne er heute schon sagen. Er glaube, seine Gemeinde ein Stück vorangebracht zu haben und seinem Nachfolger ein gut bestelltes Haus übergeben zu können. Doch bis es soweit sei, wolle er zusammen mit dem Gemeinderat noch einige Weichen für die Zukunft stellen.

