14:13 Uhr

Möttingen kritisiert Ausbau der B25

Der Gemeinderat diskutiert über die Bundesstraße und stellt Forderungen. Wo eine Kindergartengruppe untergebracht werden soll.

Von Bernd Schied

Der Möttinger Gemeinderat hat einmal mehr seine kritische Haltung zum dreispurigen Ausbau der B25 zwischen Nördlingen und Möttingen zum Ausdruck gebracht. Insbesondere stößt die Planung in drei Abschnitten auf Ablehnung. Sinnvoller wäre eine Gesamtkonzeption, so die übereinstimmende Meinung des Gremiums.

Zum derzeit laufenden Planfeststellungsverfahren für den zweiten Bauabschnitt (etwa ab dem Mittelweg bis zur Kreuzung Grosselfingen/Balgheim) fordert die Kommune, eine Geschwindigkeitsbeschränkung im Kreuzungsbereich vorzusehen. Außerdem sollte ein getrennter Rad- und Wirtschaftsweg entlang der Trasse vorgesehen werden. Zudem lehnt Möttingen die Ausweisung der B25 als Kraftfahrstraße ab, damit auch landwirtschaftliche Fahrzeuge darauf fahren können. Diese Forderung erhebt vor allem die Landwirtschaft.

Bürgermeister Erwin Seiler wird ein entsprechendes Schreiben mit den Wünschen der Gemeinde an das Straßenbauamt richten. Die Gemeinderäte waren sich ebenso einig, dass die Stellungnahme der Gemeinde gegenüber dem Staatlichen Bauamt Augsburg keinerlei Einfluss haben werde.

Möttingen: Eine Kindergartengruppe soll im alten Rathaus untergebracht werden

Eingeleitet hat das Möttinger Gremium per Beschluss ein Bebauungsplanverfahrens für das Wohngebiet Steinäcker in Balgheim, das am Ortsrand von Hohenaltheim her kommend ausgewiesen werden soll. Mit 8:7 Stimmen wurde die Zulassung von Pultdächern knapp abgelehnt.

Erste Schritte für ein neues Wohngebiet „Kirchengewanne“ im Möttinger Ortsteil Enkingen unternahm der Gemeinderat mit einem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan. Im weiteren Fortgang sind allerdings erst noch einige Fragen zum Immissionsschutz zu klären.

Einverstanden erklärten sich die Ratsmitglieder mit dem Umbau des Erdgeschosses der früheren Gemeindeverwaltung zu einem Übergangsquartier für eine Kindergartengruppe (wir berichteten). Die entsprechenden Planungen fänden auch beim Elternbeirat Zustimmung, sagte Bürgermeister Seiler. Die Kosten für die Umbauarbeiten bezifferte Seiler auf 80000 bis 100000 Euro. Eine staatliche Förderung gebe es nicht.

Im alten Rathaus soll eine Kindergartengruppe untergebracht werden, die derzeit aus Platzmangel den Turnraum des bestehenden Gebäude im Kirchenweg als Gruppenraum nutzt. Mittelfristig denkt die Gemeinde an eine Erweiterung des Kindergartens, weil die Nachfrage nach Betreuungsplätzen weiter steigt.

