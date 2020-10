vor 33 Min.

Möttinger Bürgerzentrum ist Erwin Seilers Lebenswerk

Plus Erwin Seiler nimmt offiziell Abschied und wird zum Möttinger Alt-Bürgermeister ernannt

Von Bernd Schied

Offen, ehrlich, menschlich, liberal. Mit diesen Attributen beschreiben Weggefährten den früheren Möttinger Bürgermeister Erwin Seiler, der nun von seinem Nachfolger Timo Böllmann offiziell verabschiedet und dem der Ehrentitel „Alt-Bürgermeister“ verliehen wurde.

Während der zwölfjährigen Amtszeit Seilers habe sich Möttingen zu einer modernen und fortschrittlichen Gemeinde entwickelt, sagte Böllmann in seiner Laudatio. Es sei unter anderem ein Bürgerzentrum entstanden, das in der näheren und weiteren Umgebung seinesgleichen suche und ohne Übertreibung als „Lebenswerk“ Seilers bezeichnet werden könne. Zudem habe er wichtige Schritte zur Digitalisierung der Kommune eingeleitet und den Wohnungsbau im Kernort und in den Ortsteilen vorangetrieben. An Seiler gewandt, sagte Böllmann: „Du hinterlässt eine moderne und gut aufgestellte Gemeinde, die für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gut gerüstet ist.“

Der Bau des Bürgerzentrums habe Seiler einiges abverlangt

Auf den Menschen Erwin Seiler ging Geschäftsleiter Andreas von Siegroth in einer launigen Rede ein, die sogar mit einer Gesangseinlage garniert war. „Der Erwin war ein liberaler Bürger-Bürgermeister, der für Jedermann ein offenes Ohr hatte, nie ausfällig oder beleidigend geworden ist und 24 Stunden am Tag für seine Kommune im Einsatz war“. Gelegentlich habe er die Mitarbeiter der Verwaltung auch stark gefordert und ihnen einiges abverlangt, insbesondere während des Baus des Bürgerzentrums, verriet Siegroth. Auf der anderen Seite habe er sich auf sein „Dream-Team“ im Rathaus immer verlassen können.

Die Grüße und Glückwünsche des Landkreises überbrachte Vizelandrätin Claudia Marb. Sachorientiertes Arbeiten, ein Verhältnis auf Augenhöhe zu Mitarbeitern und Kollegen zeichneten Erwin Seiler explizit aus, meinte sie in ihrem Grußwort. Sie freue sich, in den nächsten Jahren mit ihm im Kreistag und in der Stellvertreter-Riege von Landrat Stefan Rößle weiter zusammenarbeiten zu können.

Seilers Tochter sagt, dass sie stolz auf ihren Vater sei

Als „pfundigen Kerl“ bezeichnete der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler den früheren Rathauschef. Gleich bei ihrer ersten Begegnung hätten beide einen guten Draht zueinander gefunden. „Erwin war immer klar und ernst, wenn es um die Belange seiner Gemeinde gegangen ist“, meinte Fackler.

Seilers jüngste Tochter Johanna brachte zum Ausdruck, wie stolz sie und ihre zwei Geschwister auf ihren Papa seien, der ihnen viel mitgegeben habe. Ihrem älteren Bruder Sebastian beispielsweise das technische Geschick und den Perfektionismus und ihr persönlich die soziale Ader. Mutter Irmi sei stets der Ruhepol und der „sichere Hafen“ für ihren Mann und die Kinder gewesen. Die Schlussworte des Abends sprach Erwin Seiler selbst. Die Entscheidung, nach zwei Perioden aufzuhören, sei auch rückblickend richtig gewesen. „Weil ich Zweifel hatte, eine dritte Amtszeit mit gleichbleibendem Engagement absolvieren zu können, habe ich entschieden, nicht noch einmal zu kandidieren.“ Es erfülle ihn mit Stolz, zwölf Jahre Möttingens Bürgermeister gewesen zu sein.

Im Rahmen der Veranstaltung verabschiedete Bürgermeister Böllmann auch die Gemeinderäte, die bei den Kommunalwahlen im Frühjahr nicht mehr kandidiert hatten. Er dankte Dieter Fischer, Hans Wiedemann, Jörg Hubel, Gabriele Bissinger und Hans-Peter Mühlbacher für ihr Wirken während ihrer Mitgliedschaft im Gemeinderat.

