09:51 Uhr

Möttingerin lässt sich nicht von falschem Polizisten täuschen

Eine Frau wird in Möttingen von einem falschen Polizisten angerufen.

Der angebliche Polizist fordert die Frau auf, alle Türen und Fenster zu schließen. Was die echte Polizei zu dem Vorfall sagt.

In Möttingen ist eine 68 Jahre alte Frau am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr von einem falschen Polizisten angerufen worden. Wie die Polizei berichtet, meldete sich dieser mit „ Kriminalpolizei Hager“. Der Mann forderte die Angerufene auf, alle Türen und Fenster zu schließen, da Einbrecher unterwegs seien. Die Frau beendete das Gespräch daraufhin sofort. Die Polizei in Nördlingen warnt vor dieser Masche, bei der die Angerufenen offenbar nur ausgehorcht werden sollen. PM

