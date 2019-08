vor 47 Min.

Moll: Den ÖPNV „radikal neu denken“

Der Sozialdemokrat will bei den freiwilligen Leistungen des Kreises andere Prioritäten setzen

Von Bernd Schied

Just in dem Moment, als Peter Moll vor den Delegierten des SPD-Parteitags im Harburger Gasthaus „Straußen“ zu seiner Rede ansetzt, beginnen die Glocken der nahen Kirche zu läuten. Vielleicht ein Wink von ganz oben, denkt sich mancher der rund 60 Genossen im Saal. „Ich will es noch mal wissen,“ sagt der Donauwörther Kreis- und Stadtrat, der nach den Wahlen 2014 öffentlich nicht mehr groß in Erscheinung getreten ist. Viele Zeitgenossen gingen davon aus, dass er keine großen kommunalpolitischen Ambitionen mehr haben werde. Sein früher Verzicht auf eine als recht aussichtsreich angesehene Oberbürgermeister-Kandidatur in Donauwörth hat diese Einschätzung weiter unterstrichen. Dass Moll jetzt quasi wie „Phoenix aus der Asche“ wieder auf der politischen Bühne erscheint, wird vor allem bei den anderen Parteien im Kreis überrascht zur Kenntnis genommen.

Insider hatten den 56-jährigen Leitenden Ministerialrat im Bayerischen Gesundheitsministerium nach wie vor auf dem Zettel, nachdem der SPD-Unterbezirksvorsitzende Christoph Schmid 2021 erneut einen Versuch starten will, ein Bundestagsmandat zu erringen. Es habe „ein paar lange Abende“ gebraucht, um dem Wunsch des SPD-Unterbezirkes nachzukommen, sich nochmals zu einer Bewerbung durchzuringen, räumt Moll ein. Er wisse auch, dass 2020 ungleich schwerer sein werde, den amtierenden Landrat nach 18 Jahren im Amt aus dem Sattel zu heben.

Wo also ansetzen, eine glaubwürdige Alternative für die Wähler bieten? Moll sieht durchaus Ansatzpunkte. Beim Thema Bürgernähe etwa, das nicht gerade zu den herausragenden Eigenschaften des derzeitigen Landkreischefs zähle. Er würde als Landrat stärker auf die Anliegen der Bürger eingehen und im Kreis nicht nur politische Themen umsetzen. Ebenso gehörten bei den freiwilligen Leistungen andere Prioritäten gesetzt. Im Verwaltungsbereich hält sich Moll geradezu für prädestiniert, das „im Prinzip“ gut aufgestellte Landratsamt weiter zu modernisieren. Im Ministerium sei dies sein tägliches Brot. Digitalisierung laute hier das Stichwort. Gleichzeitig müsse der Dienstleistungsgedanke in der Behörde gestärkt werden.

„Radikal neu denken“ wolle er den Öffentlichen Personennahverkehr im Kreis, auch wenn das viel Geld koste. Man dürfe sich nicht länger fragen, „was wollen wir uns leisten?“, sondern „welche Angebote brauchen wir?“ Deutliche Kritik übt Moll in dem Zusammenhang am mangelnden Engagement des Kreises für die Reaktivierung der Hesselbergbahn. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Stärkung der ländlichen Regionen durch neue Mobilitätsangebote müsse mehr geschehen. Anerkennung kommt von dem Sozialdemokraten hingegen, weil der Landkreis sehr viel in die Bildung investiert. Daran habe auch die SPD-Kreistagsfraktion einen erheblichen Anteil. „Ein ausgefeiltes Wahlprogramm gibt es von mir bei der offiziellen Nominierung im Herbst“, kündigt Moll an, bevor sein rund 15-minütiger Durchgang durch die Kreisthemen mit viel Beifall bedacht wird.

Zuvor hatte Schmid auf die „gute personelle Aufstellung“ der Donau-Rieser SPD für die Kommunalwahlen hingewiesen: „Wir brauchen uns mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten nicht zu verstecken.“ Oberstes Ziel sei es, die Zahl der SPD-Mandate in den Stadt- und Gemeinderäten zu erhöhen.

