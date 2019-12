18:32 Uhr

Monia, das Weihnachtsbaby: Eine RN-Weihnachtsgeschichte

Plus Einen Tag vor Heiligabend kam Daniela Nagel mit Wehen in das Nördlinger Krankenhaus. Am 24. Dezember wurde Monia geboren. Eine besondere Weihnachtsgeschichte.

Von Sophia Huber

In ein paar Jahren wird Monia Nagel in den Kindergarten gehen. Wenn sie die anderen Kinder dann nach ihrem Geburtstag fragen, kann Monia eine besondere Geschichte erzählen und wird wahrscheinlich erklären müssen, warum sie zweimal Geschenke bekommt. Der Geburtstag von Monia Theresia Nagel ist deshalb besonders, weil sie nämlich am „Heiligen Mittag“, am 24. Dezember 2018, geboren wurde.

