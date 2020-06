13:02 Uhr

Motorradfahrer aus Harburg stirbt bei Unfall bei Hürnheim

Der Mann prallte mit seinem Motorrad gegen die Fahrerseite eines Autos. Die 18-jährige Fahrerin hatte offenbar die Vorfahrt des 58-Jährigen missachtet.

Ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Harburg ist am Sonntag bei Hürnheim tödlich verunglückt. Am Sonntag kurz vor 11 Uhr wollte eine 18-jährige Pkw-Fahrerin von Hürnheim nach Schmähingen fahren, wie es von der Polizei heißt. Sie überquerte dabei die Kreisstraße DON 9. Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der DON 9 von Ederheim kommend in Richtung Hohenaltheim. Die junge Pkw-Fahrerin missachtete laut Polizei die Vorfahrt des Zweiradfahrers und es kam zum Zusammenstoß.

Der Mann prallte bei Hürnheim mit seiner Maschine gegen die Fahrertür des Autos. Bild: Philipp Wehrmann

Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle

Der Rollerfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Der Sachschadenbeläuft sich nach ersten Schätzungen auf ungefähr 10 000 Euro. (pm)

Anmerkung der Redaktion: Zu einem früheren Zeitpunkt hieß es, der Mann sei mit einem Motorroller verunglückt. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrzeug um ein Motorrad.

