vor 2 Min.

Motorradfahrer entsorgt verletzte Phyton in einem Hof

Am Freitag wurde eine verletzte Python weggeworfen. Die Polizei hat wohl bereits eine Spur zum mutmaßlichen Täter.

Ein Motorradfahrer ist am Freitag gegen 16.20 Uhr in den Hof eines Zweiradhändlers in Wilburgstetten gefahren. Was dann passierte, erinnert an eine Szene aus einem schlechten Film: Der Fahrer stieg ab und warf in den Eingangsbereich einen blutigen Stoffbeutel. Dann heizte er davon.

Verletzte Python im blutverschmierten Stoffbeutel

Im Beutel befand sich eine verletzte Python, wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl mitteilt. Mithilfe einer Tierärztin wurde das Tier zu einer Auffangstation nach München gebracht. Das Motorrad konnte in der Nähe aufgefunden werden. Gegen den Besitzer wird unter anderem wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. RN

