Motorradfahrer tödlich verunglückt

Eine junge Autofahrerin übersieht den 58-Jährigen Harburger bei Hürnheim

An einer Kreuzung in der Nähe von Hürnheim hat sich am Sonntagvormittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Für einen Motorradfahrer aus Harburg kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall, als eine 18-jährige Autofahrerin von Hürnheim nach Schmähingen fahren wollte. Sie war auf der Straße „Unterdorf“ unterwegs und überquerte die Kreisstraße DON9 in Richtung Schmähingen. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt des 58-jährigen Motorradfahrers, der von Hürnheim kommend in Richtung Niederaltheim unterwegs war.

Am Unfallort sind am Sonntag um 11.30 Uhr nur noch die Polizei und mehrere Feuerwehrleute vor Ort. Auf der Kreisstraße steht das Auto eines Unbeteiligten. Er wird von der Polizei als Zeuge vernommen. Der verunglückte Motorradfahrer liegt neben seiner Maschine. Einige Meter weiter steht das Fahrzeug der jungen Frau am Straßenrand. Die linke Fahrzeugseite ist heftig beschädigt. Gegen diese ist der Motorradfahrer, der nach Informationen unserer Redaktion aus Harburg kommt, geprallt.

Sie ist bereits leicht verletzt ins Nördlinger Krankenhaus gebracht worden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ungefähr 10 000 Euro. (pm/RN)

