vor 33 Min.

Mountainbike in Nördlingen gestohlen

Als das Fahrrad gestohlen wird, ist es laut Angaben der Nördlinger Polizei abgeschlossen.

Am Sonntag ist in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 12.30 Uhr ein Fahrrad an der Wagga-Wagga-Straße 9 gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde das graue Mountainbike der Marke Bulls/Sharptail vor dem Wohnhaus abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Die Polizei in Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrads. (pm)

