15:00 Uhr

Müllentonnen-Brand in Balgheim verursacht 10.000 Euro Sachschaden

Die Feuerwehren aus Balgheim und Möttingen haben mit rund 30 Einsatzkräften einen Brand an einem Haus in Balgheim gelöscht.

Die Feuerwehren aus Balgheim und Möttingen löschen einen Brand, der an den Mülltonnen eines Wohnhaus in Balgheim ausgebrochen ist.

Die Feuerwehren aus Balgheim und Möttingen haben mit rund 30 Einsatzkräften einen Brand an einem Haus in Balgheim gelöscht. Nach Angaben der Polizei wurde der 27-jährige Sohn des Hausbesitzers am frühen Montagmorgen auf den Brand aufmerksam. Im Bereich der Mülltonnen, die neben der Haustür standen, war der Brand ausgebrochen. Das Feuer sprang auf die Holzpergola am Eingangsbereich über. Das Feuer konnte schließlich durch die Feuerwehren aus Balgheim und Möttingen gelöscht werden.

Ursache für den Brand in Balgheim war vermutlich Asche in der Biotonne

Durch den Brand wurde die Pergola zerstört, die Fassade verrußt und ein Fenster im Obergeschoss ging zu Bruch. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Brandursache vermutlich Asche aus dem Kaminofen, die am Tag zuvor in der Biotonne entsorgt worden war. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen