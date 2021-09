AfD-Wahlplakat in Munningen angezündet

Ein Wahlplakat wurde am Wochenende in Munningen abgebrannt, die Polizei sucht den Täter.

Ein angezündetes Wahlplakat ist am Sonntag von einem Passanten in Munningen vorgefunden worden. Gegen 3.15 Uhr hat ein unbekannter Täter das AfD-Banner zunächst von einer Laterne in der Hauptstraße abgerissen und dann in Flammen gesetzt, wie die Beamten in Nördlingen mitteilen. Ein Passant konnte das Feuer austreten, es entstand kein größerer Schaden.

Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei unter Telefon 09081/2956-0. (pm)

