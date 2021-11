Das Mobilfunknetz in Munningen soll wieder besser werden

Plus Umstritten war der Bau einer neuen Sendeanlage in Munningen. Doch vor allem für Betriebe ist die wichtig. Jetzt zeichnet sich eine Lösung für Vodafone-Kunden ab.

Vodafone musste Ende vergangenen Jahres seine Mobilfunksendeanlage auf dem Dach eines Privatgebäudes in der Munninger Hauptstraße abbauen. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer war abgelaufen und wurde nicht verlängert. Dadurch verschlechterten sich die Funkverbindungen im Vodafone-Netz von heute auf morgen erheblich. Vor allem die Betriebe, insbesondere im Ortsteil Schwörsheim, haben bis heute damit zu kämpfen. Nun soll sich die Situation in absehbarer Zeit wieder verbessern.