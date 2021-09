Gabelstapler schlitzt Auto auf

Ein Staplerfahrer übersieht an einer Munninger Kreuzung ein bevorrechtigtes Fahrzeug. Die Gabeln des Staplers schlitzen das Auto von vorne bis hinten auf.

Ein Gabelstaplerfahrer ist bei einem Unfall in Munningen in ein Auto gefahren und verursachte dabei einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am frühen Dienstagabend ein 73 Jähriger mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Schwörsheim. Aus einer Nebenstraße kam zum gleichen Zeitpunkt ein 38 Jähriger mit einem Stapler und übersah den bevorrechtigten Autofahrer.

Unfall in Munningen: Rund 21.000 Euro Sachschaden

Die Gabeln des Staplers bohrten sich auf Höhe des Türschwellers in das Fahrzeug und schlitzten diesen von vorn bis hinten auf. Der Fahrer wurde nicht verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro. (pm)