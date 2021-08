Munningen

vor 18 Min.

So viel müssen die Munninger für den Kanal zahlen

Plus Bürgermeister Dietmar Höhenberger präsentiert die Kosten für die Sanierung der Abwasserkanäle. Für einen Haushalt können die vierstellig sein. Auch die Reaktivierung des Hallenbades Almarin in Mönchsdeggingen ist Thema im Gemeinderat.

Von Bernd Schied

Für Bürger in der Gemeinde Munningen gibt es jetzt erste belastbare Zahlen, wie viel Geld sie in Form eines sogenannten Verbesserungsbeitrages für die Sanierung der Abwasserkanäle im Ortsteil Schwörsheim bezahlen müssen. Bürgermeister Dietmar Höhenberger präsentierte im Gemeinderat eine Kalkulation des Büros Schneider und Zajontz. Demnach berechnet sich der zu zahlende Betrag für die einzelnen Haushalte in Schwörsheim, Munningen und Haid aus 94 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche für die Beseitigung des Niederschlagswassers und 3,37 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche für das Schmutzwasser. Ausgangswert sind die voraussichtlichen Baukosten von 2,036 Millionen Euro brutto. Die Zuwendungen vom Staat werden mit 238.000 Euro angegeben.

