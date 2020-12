11:55 Uhr

Museum Kulturland Ries bekommt eine neue Heimat für 50.000 Sammelstücke

Das Brauhaus ist eines der beiden Museumsgebäude in Maihingen. Foto: Felix Lochner

Bis zum Jahr 2024 soll in Maihingen für das Musuem Kulturland Ries ein neues Depot gebaut werden. Der Bezirk Schwaben und der Landkreis werden dafür eine zweistellige Millionensumme investieren.

Vom kleinen Andachtsbildchen über Sandalen aus Fahrradreifen bis hin zu Dreschmaschinen ehemaliger Fabriken der Region: Rund 50.000 Objekte lagert das Museum Kulturland Ries aktuell an verschiedenen Orten. Geeignet für eine langfristige Aufbewahrung sind diese jedoch nicht.

Um die Ausstellungsstücke zu erhalten, kommt es zum Beispiel auf eine dichte Gebäudehülle, die richtige Temperatur und Belüftung an. Nach umfangreichen internen Prüfungen, ob Lagermöglichkeiten in bestehenden Liegenschaften nutzbar gewesen wären, und einer externen Machbarkeitsstudie, in der Platzbedarfe ermittelt worden sind, hat der Bezirk daher entschieden: Als kulturelles Gedächtnis der Region soll bis 2024 ein neues Depot gebaut werden. Der Depot-Neubau ist Teil des Museumsausbauplans des Bezirks, der 2008 verabschiedet worden ist.

Der Bezirk Schwaben ist seit 1985 Träger des Museums

Bezirkstagspräsident Martin Sailer bekräftigt: „Mit dem Depotneubau erneuern wir als Bezirk nicht nur unser Bekenntnis zur Kulturpflege in Nordschwaben, sondern auch zur Kultur im Allgemeinen.“

Seit 1985 ist der Bezirk Schwaben Träger des Museums, das die kulturelle Identität im Ries sowie die regionale Identifikation der einheimischen Bevölkerung stärkt und zahlreichen Touristen einen Überblick über die Region bietet. In den Dauerausstellungen und wechselnden Themenschauen sehen diese immer nur einen Ausschnitt der vorhandenen Objekte – das Museum besitzt unter anderem die größte Sammlung von bemalten Möbeln aus Rieser Werkstätten und von Trachtenstücken aus der Region. „Wir tragen eine Verantwortung für das Kulturgut, das uns anvertraut wird“, erklärt Museumsleiterin Dr. Ruth Kilian. „Auch für kommende Generationen: Mit dem Depot investiert der Bezirk in den Erhalt der regionalen Alltagskultur.“

Das Museum Kulturland Ries besitzt unter anderem die größte Sammlung bemalter Möbel aus Rieser Werkstätten. Foto: Harald Wodarz

Bis zum Sommer 2021 prüft die Abteilung für Bau, Umwelt und Energie des Bezirks, welche Fläche für das Depot benötigt wird, welcher Standort sich eignet und von welchen Kosten auszugehen ist. Christian Mischo, Abteilungsleiter für Bau, Umwelt und Energie, rechnet mit etwa zwölf Millionen Euro für eine Fläche von circa 4480 Quadratmetern. 75 Prozent wird dabei der Bezirk Schwaben tragen, 25 Prozent übernimmt der Landkreis Donau-Ries.

Dabei wird sich der Bezirk um weitere Förderungen bemühen sowie sich gemeinsam mit dem Landkreis auf eine Deckelung des Landkreiszuschusses verständigen. Das Depot soll im Jahr 2024 in Betrieb gehen und auch für wissenschaftliche Forschungen zur Verfügung stehen. (pm)

