Musical- und Operettengala im Klösterle

Armin Stöckl kommt mit seinem Ensemble nach Nördlingen

Die „Musical- und Operettengala“ ist auf landesweiter Tournee. Am Freitag, 24. April, gastiert das Ensemble im Stadtsaal Klösterle. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Erfolgreiche Künstler mit internationaler Bühnenerfahrung präsentieren in einer zweieinhalbstündigen Show das Beste aus mehr als 15 Musicals und Operetten. Es werden der Pressemitteilung zufolge ausschließlich die bekannten Originalmelodien aufgeführt: Elisabeth – die wahre Geschichte der Sissi, Phantom der Oper, Tanz der Vampire, Die lustige Witwe, Im weißen Rössl, Cats, Evita, Gräfin Mariza, Der Zarewitsch, My Fair Lady, Der Bettelstudent, Die Csárdásfürstin, Mozart, Elvis und viele mehr. Dabei sollen auch die großen Klassiker wie „Das Wolgalied“, „Memory“ oder „Lippen schweigen“ zu hören sein.

Die Gala verspricht laut Pressemeldung nicht nur erstklassigen Live-Gesang, sondern auch originalgetreue Kostüme, ein aufwendiges Bühnenbild sowie einen perfekt abgestimmten orchestralen Hintergrund. Präsentiert wird die Show von Sänger und Entertainer Armin Stöckl, der als „Bester Musicalsänger“ und mit dem „Deutschen Fachmedienpreis“ ausgezeichnet ist. Das Ensemble aus renommierten Profi-Solisten kann unter anderem Konzerte im Vatikan oder im „Weißen Haus“ vorweisen. Durch die Gala angesprochen werden soll jede Altersgruppe. In den vergangenen Jahren begeisterten die Künstler der Meldung zufolge in mehr als 600 Shows zehntausende von Besuchern in oft ausverkauften Häusern. Der Kartenvorverkauf mit nummerierten Plätzen hat bereits begonnen. Tickets sind erhältlich bei den Rieser Nachrichten unter Telefon 09081/83216, im TUI Reise Center Nördlingen sowie online unter www.reservix.de. (pm)