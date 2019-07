vor 35 Min.

Musik, Kalligrafie und Genuss

„Nacht der Psalmen“in Sankt Georg

Auf das Kindermusical „König David“ folgt am Samstag, 20. Juli, ab 19 Uhr mit der „Nacht der Psalmen“ ein weiterer Höhepunkt im „David-Jahr“, das die Evangelische Kirchengemeinde Nördlingen und Kirchenmusikdirektor Udo Knauer ausgerufen haben. Dieser Abend in der St. Georgskirche ist zugleich die dritte Auflage eines musikalisch-kulinarischen, von vielen Gruppen getragenen Festes, das bereits 2011 und 2015 unter dem Titel „Klang und Schmaus im Gotteshaus“ begeisterten Zuspruch erfuhr. Chöre der Kantorei St. Georg wechseln sich, ergänzt durch „Special Guest“ Harfenistin Feodora Johanna Mandel, mit musikalischen Beiträgen ab. Dazwischen und daneben gibt es Themenführungen und Kalligrafie. Und nicht zuletzt laden Diakonin Kathrin Wittmann und die evangelische Gemeindejugend mit Wein und Wasser, Brot und Käse, Trauben und Oliven an den in der Kirche verteilten Bistrotischen zum Verweilen und Plaudern ein.

Dies alles unter dem Thema „Psalmen“. Schuld daran ist Komponist Heinrich Schütz, der vor genau 400 Jahren mit den „Psalmen Davids“ eine wegweisende Sammlung von mehrchörigen Motetten veröffentlichte. Zwei dieser 26 Motetten werden in der „Nacht der Psalmen“ auch erklingen, darüber hinaus werden Kammerchor St. Georg und Sing@Life Gospelchor unter Leitung von Udo Knauer und der Posaunenchor St. Georg unter Leitung von Ute Baierlein die Vielfalt der Psalmvertonungen von der Gregorianik bis zum Gospel auffächern. Pfarrer Martin Reuter und das Kirchenführerteam werden David-Figuren in St. Georg ins rechte Licht rücken, außerdem kann man den Kalligrafie-Künstlerinnen Anja Konrad-Müller und Gertrud Ziegelmeir beim Psalm-Schreiben über die Schulter schauen – der einen live, der anderen per Video. Die Moderation des Abends liegt in den Händen von Pfarrer Philipp Beyhl.

Um 22 Uhr mündet die Nacht der Psalmen, in der jederzeit auch Kommen und Gehen möglich ist, in ein „Gebet und Segen zur Nacht“ mit Diakon Michael Jahnz als Liturgen. Angelehnt an die Form des anglikanischen „Evensongs“ ist dieses Nachtgebet besonders reich mit Chormusik (Orgelbegleitung: Klaus Ortler) ausgestaltet. Der Eintritt ist frei. (pm)

