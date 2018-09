10.09.2018

Musik, Kunst und Kultur in Oettingen

Die Band Revelling Crooks spielt bei der Kneiptour in Oettingen in dem Lokal „Goldene Gans“. <b>Foto: Lauschangriff</b>

Was das Festival „Rieser Kommz“ bietet

Oettingen Eine Art Revival des „Rieser Kommz“, das in den 70er Jahren auf dem Roßfeld in Oettingen stattfand, findet am kommenden Wochenende in Oettingen als etwas anderes Festival statt. Es solle laut einer Pressemitteilung des Veranstalters Lauschangriff eine Kneiptour mit Musik und Kultur, Kunstausstellung und Open-Air-Bühne werden.

Insgesamt dreizehn verschiedene Acts wurden für die Kneiptour am Samstag, 15. September, in verschiedenen Lokalen und an unterschiedlichen Veranstaltungsorten engagiert. Außerdem ist ein Wohnzimmerkonzert geplant. Im Hof des Heimatmuseums ist die Open-Air-Bühne aufgebaut.

Auf dem Programm stehen das Stadtcafé, die Lokale Verdi, Joker, Goldener Ochse und die Goldene Gans. Außerdem wird im Kino, in der alten Turnhalle und im Hof des Heimatmuseums Musik gespielt. Die ersten Bands spielen bereits um 20.30 Uhr.

In der Aula der Mittelschule in Oettingen findet übers Wochenende eine Kunstausstellung mit elf Künstlern statt. Bei einer Kunstaktion im Gebäude in der Schlossstraße 48 präsentieren sich die „Weibs-Bilder“ unter dem Motto „Kleider machen Leute“. Zudem zeigen sie aktuelle Arbeiten als Bilder und Skulpturen. Eine Fotoausstellung der Oettinger Film- und Fotofreunde im ehemaligen Gebäude der Hypo- und Vereinsbank neben dem Gasthaus „zur Post“ in der Königsstraße, die Ausstellung „Bewegt durch die Vergangenheit“ im Heimatmuseum und eine Nachtwächterführung runden das gesamte Programm ab. Im alten Kino gibt es ab 19.30 Uhr eine Filmvorführung. Im „Juze WKraftwerk“ steigt ab 22.30 Uhr eine Party und in der Goldenen Gans findet ab 2.00 Uhr die Abschlussparty statt.

Als Fortsetzung des „Rieser Kommz“ schließt sich am Sonntag ab 11 Uhr der Kunsthandwerk- und Kreativmarkt im Hof des Heimatmuseums an. Stände mit Kunsthandwerkern, Direktvermarktern und Foodtrucks sowie ein buntes Rahmenprogramm für Kinder sorgen für Abwechslung bei einem Besuch. Von 12 bis 14 Uhr sorgt die Gruppe „Shalamazl“ mit afrikanischen Rhythmen und Klezmermelodien für Musik. Ab 14.45 Uhr geben „LEMusic“ Songs von beispielsweise Ed Sheeran, Linkin Park, George Ezra oder Justin Timberlake zum Besten.

Karten für die Kneiptour und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lauschangriff-online.de. Der Veranstalter weist daraufhin, dass sich der Vorverkauf der Karten empfehle, da die Kapazität begrenzt sei. Außerdem könne es vor kleineren Lokalen am Abend zu Wartezeiten kommen, da die Gäste zunächst das Lokal verlassen müssen, ehe neue Gäste weiterfeiern können. (pm)

