00:33 Uhr

Musik à la carte

Die Chorgemeinschaft Nördlingen serviert zusammen mit zwei Gastgruppen musikalische Köstlichkeiten im Ochsenzwinger. Die Experimente von Elke Moll gelingen

Von Silke Hampp

Leckerbissen amerikanischer Fastfood-Hits, leicht verdauliche Schlager sowie ein paar Häppchen heimische Volksmusik – beim diesjährigen Sommerkonzert der Chorgemeinschaft Nördlingen war für jeden Besucher ein Ohrenschmaus dabei. „Musik à la carte“ lautete deshalb das Motto des Nachmittags. Und trotz sehr sommerlicher Temperaturen war der Ochsenzwinger bis auf den letzten Platz besetzt.

Chorleiterin Elke Moll hat mit über 40 Sängern sowie Kurt Moll am Klavier die besten Zutaten für eine abwechslungsreiche Liedkost zur Hand. Für die Sommerserenade wagte sie, wie das beim Kochen so üblich ist, auch einige Experimente. Es wurde gerappt, geklatscht, gehustet und vor allem natürlich gesungen. In wechselnden Besetzungen meisterte der Chor so unterschiedliche Melodien wie den Bill-Ramsey-Klassiker „Ohne Krimi geht die Mimi“, den Michael-Jackson-Ohrwurm „We are the world“ oder „Der Frosch im Hals“, eine Posse aus dem Sängeralltag. Toll vor allem die gute Textverständlichkeit, die gerade bei den deutschen Liedern viel Spaß machte. Auch die Nachwuchsarbeit der Chorgemeinschaft scheint zu funktionieren, denn die Altersspanne der Mitwirkenden reichte von 8 bis 84 Jahre.

Für weitere Vielfalt auf der musikalischen Speisekarte sorgten die „Wirtshausmusikanten“ unter der Leitung von Rüdiger Heindel sowie „PopCHORn“, ein ebenfalls gemischter Chor aus Dachau. Die acht „Wirtshausmusikanten“ vom schwäbischen Härtsfeld brachten mit ehrlicher Blasmusik und Liedern zum Mitsingen eine zünftige Stimmung in den Ochsenzwinger. Die 20 Sänger von „PopCHORn“ glänzten mit viel Swing bei schwungvollen Titeln wie „Money, Money, Money“ von Abba sowie einer bemerkenswerten Anna Nam-Winkler am Piano.

Den Leiter von „PopCHORn“ hatte Elke Moll über eine Chorleiter-Gruppe auf Facebook kennengelernt und schnell den gemeinsamen Nenner entdeckt: Mit Musik geht alles. Menschen aller Altersgruppen treffen sich und tauschen sich aus. Über Kontinente hinweg werden Chöre vermittelt und zusammengebracht. Und es entstehen so bunte Veranstaltungen wie der Sommerauftritt der Chorgemeinschaft Nördlingen und ihren Gästen. Mit zweieinhalb Stunden Konzertdauer war die Speisekarte etwas zu umfangreich geraten. Doch wie meinte Elke Moll: „Geschwitzt hätten wir zu Hause auch. Da schwitzen wir lieber zusammen bei guter Musik.“

